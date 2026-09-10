Déjà construit, adossé à un partenariat technologique de dix ans avec Siemens Healthineers, et en phase finale de préparation au sein du Centre cardio-médico-chirurgical de l’Institut Arnault Tzanck, l’Institut du Cœur Jean-Louis Noisiez sera présenté le 22 septembre.

La Fondation Jean Louis Noisiez et l'Institut Arnault Tzanck présenteront le mardi 22 septembre l'Institut du Cœur Jean Louis Noisiez, futur centre d'excellence en cardiologie médico-chirurgicale intégré au site de l'Institut Arnault Tzanck à Saint-Laurent-du-Var. Le projet, né de la vision humaniste de Jean Louis Noisiez, le fondateur de GSF à Sophia Antipolis, et porté par la Fondation via la structure d'investissement Trévise Participations, s'appuie sur un partenariat technologique de dix ans avec Siemens Healthineers France, qui a notamment permis de simuler en amont les parcours patients, les flux administratifs et cliniques ainsi que les besoins en personnel avant la mise en route de l'établissement.

Le centre n'est pas un simple projet sur plan : sa construction est achevée et une ouverture aux premiers patients était annoncée pour cette fin août 2026. L'ambition affichée est de réunir sur un même site diagnostic, intervention et suivi coordonné, au bénéfice notamment des patients des Alpes-Maritimes, dans un contexte de vieillissement de la population et de prévalence croissante des maladies cardiovasculaires.