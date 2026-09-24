L'ancien directeur des opérations France de Minor Hotels est chargé de piloter la nouvelle phase de développement du deuxième hébergeur des Alpes françaises, filiale de la Compagnie des Alpes.

Serge Foulon a été nommé directeur général de MMV, acteur majeur de l'hébergement touristique en montagne et deuxième hébergeur des Alpes françaises, installé à Saint-Laurent du Var. Il rejoint à ce titre la division Distribution & Hospitality de la Compagnie des Alpes, dirigée par Paul-Antoine Mauraisin. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie, en France et à l'international, il était depuis janvier 2018 directeur des opérations France du groupe Minor Hotels. Il y supervisait neuf hôtels, soit 1 418 chambres et 700 collaborateurs. Il y a notamment piloté plusieurs ouvertures d'établissements, structuré les fonctions centrales et renforcé les dispositifs de performance, de revenue management, d'achats, de finance et de ressources humaines. (Photo DR : Serge Foulon).

Sa mission consistera à accompagner la prochaine phase de développement de MMV, axée sur la montée en gamme du parc, l'amélioration de l'expérience client et l'expansion dans les grandes destinations alpines. "Notre priorité sera de conjuguer montée en gamme, transformation numérique et expansion alpine pour renforcer notre performance globale", déclare le nouveau directeur général. Pour Paul-Antoine Mauraisin, "son expertise et sa culture de la performance contribueront à renforcer notre positionnement d'acteur de référence en montagne".

MMV exploite des résidences-clubs et des villages vacances dans plusieurs grandes stations alpines. Au sein de la Compagnie des Alpes, l'entreprise côtoie notamment Travelfactory, Mountain Collection Immobilier et Terrésens.