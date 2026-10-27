Saint-Paul de Vence célèbre les femmes de la montagne

Placée sous le signe "Par monts et par elles", la 13e édition du festival de la montagne proposera du 20 au 22 novembre des projections, des ateliers et des défis sportifs ouverts à tous, y compris aux personnes en situation de handicap.

Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre, Saint-Paul de Vence accueille la 13e édition de son Festival de la montagne, organisée par l’association Festi’sports de Montagne avec la municipalité. Deux soirées de films d’aventure, suivies d’échanges, se tiendront à l’auditorium (8 euros). Vendredi à 19 h 30, la soirée Performance mettra notamment à l’honneur l’alpinisme féminin avec "Chimères patagones", tourné au Cerro Torre avec Lise Billon, Fanny Schmutz et Maud Vanpoulle. Samedi à 19 h, la soirée Aventure emmènera le public au Pakistan, puis sur l’itinéraire de l’Hexatrek, avec un grand snack montagnard à l’entracte.

Le festival débutera dès vendredi à 18 h par l’inauguration d’un mur d’escalade à l’école primaire. Samedi, plusieurs nouveautés sont au programme : une visite du Mont-Blanc en réalité virtuelle à la médiathèque, une bourse aux skis et au matériel de montagne, un atelier environnement pour les enfants et une initiation au dessin manga. Dimanche, de 10 h 30 à 16 h 30, les places Charles-de-Gaulle et de la Courtine se transformeront en terrain de jeu autour des "défis de la montagne" : tyrolienne géante, descente en rappel sur les remparts, mur d’escalade, slackline, démonstration de secours en montagne, escape game et ateliers sur les plantes et les cristaux.

L’accès est libre. En partenariat avec Handisport 06, un accompagnateur qualifié sera présent toute la journée pour ouvrir ces activités au public en situation de handicap.