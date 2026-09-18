Saint-Paul-de-Vence ouvre un nouveau chapitre de son histoire culturelle avec le lancement des travaux de son futur espace muséal, place de la Mairie, un projet majeur porté par la municipalité. Réparti sur trois niveaux et offrant plus de 300 mètres linéaires d'exposition, ce nouvel écrin dédié à l'art et à la création contemporaine permettra au public de découvrir le fonds exceptionnel légué par André Verdet à la commune, encore largement méconnu, tout en accueillant des expositions d'art contemporain. L'ouverture est prévue à l'automne 2027, pour une réalisation s'étendant sur douze mois.

D'un montant total estimé à 1,7 million d'euros, le projet bénéficie du soutien de plusieurs partenaires institutionnels : la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (20 %), le Département des Alpes-Maritimes (27,5 %), la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (27,5 %) et un fonds de dotation (5 %), la commune de Saint-Paul-de-Vence assurant les 20 % restants.