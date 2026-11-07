Saint-Vallier-de-Thiey : Pauline Baudy, première femme maire de la commune
Élue lundi 2 novembre à l’unanimité par le conseil municipal, l’ancienne première adjointe succède à Jean-Marc Délia, désormais sénateur des Alpes-Maritimes depuis le 27 septembre après dix-huit ans à la tête de la commune.
Saint-Vallier-de-Thiey tourne une page. Réuni en début de semaine pour remplacer Jean-Marc Délia, élu au Sénat lors des sénatoriales du 27 septembre, le conseil municipal a élu Pauline Baudy à l’unanimité. Seule candidate, la première adjointe devient la première femme maire de la commune. C’est la troisième élection du maire en moins de deux ans pour le conseil municipal. La nouvelle maire sera entourée de huit adjoints, dans l’ordre : Michel Joy, Sabine Franzé, Gilles Dudouit, Florence Porta, Frédéric Girardin, Nicole Brunn-Rosso, René Ricolfi et Sabine Mandréa.