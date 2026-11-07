Saint-Vallier-de-Thiey : Pauline Baudy, première femme maire de la commune

Questions fréquentes IA

Qui est Pauline Baudy et quel rôle occupe-t-elle désormais? +

Pourquoi une nouvelle élection de maire était-elle nécessaire? +

Cette situation révèle-t-elle des difficultés de stabilité à la mairie de Saint-Vallier-de-Thiey? +

Combien d'adjoints composent l'équipe municipale autour de la nouvelle maire? +