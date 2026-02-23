Au Salon de l’Agriculture, la Côte d’Azur dévoile son autre visage

La Côte d’Azur crée la surprise au Salon International de l’Agriculture, à Paris, du 21 février au 1er mars, en mettant en lumière une facette souvent méconnue de son identité : celle de sa terre et de ses producteurs. Sous l’impulsion de Côte d’Azur France Tourisme, la destination investit le stand du Département des Alpes-Maritimes pour présenter à près de 600.000 visiteurs attendus une Côte d’Azur profondément enracinée dans son patrimoine agricole. Derrière l’image de carte postale se dessine un territoire dont 80 % de la superficie est rurale, riche de savoir-faire, de paysages et d’expériences authentiques. (Photo © Xavier Giraud : le mimosa, la fleur d’or, mise en avant sur le stand du département des Alpes-Maritimes).

Pour la première fois, les visiteurs peuvent même repartir avec un peu de Méditerranée dans leurs valises. Socca Chips® artisanales, fleurs cristallisées, mendiants aux agrumes : ces créations inédites sous licence Côte d’Azur France incarnent le renouveau d’un terroir créatif et inspirant. Au-delà des dégustations, la destination mise sur l’agritourisme : randonnées avec des ânes dans le haut-pays, séjours en ferme au cœur du Parc naturel du Mercantour, initiations à la pêche traditionnelle à Menton ou rencontres avec des apiculteurs et oléiculteurs. Une immersion qui peut séduire un public en quête de sens et d’expériences durables.

La mythique Route du Mimosa est également à l’honneur. Cet itinéraire de 130 kilomètres reliant Bormes-les-Mimosas à Grasse symbolise l’ambition d’une Côte d’Azur quatre saisons, où nature, agriculture et art de vivre s’expriment toute l’année. À Mandelieu-La Napoule, la Fête du Mimosa attire à elle seule plus de 60.000 spectateurs chaque hiver. Les élus azuréens et varois ont d’ailleurs saisi la Commission européenne pour soutenir la reconnaissance d’une Indication Géographique Protégée pour cette “fleur d’or”, véritable emblème régional.

“La Côte d’Azur que nous présentons ici est celle que l’on ne soupçonne pas aux premiers abord”, souligne Alexandra Borchio Fontimp, présidente déléguée de Côte d’Azur France Tourisme. À Paris, la destination ne vient pas seulement promouvoir ses paysages, mais proposer un changement de regard : découvrir qu’au-delà des plages et du glamour se cache aussi une terre vivante, gourmande et engagée dans la valorisation durable de son patrimoine.