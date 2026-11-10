Salon de l’Étudiant : Nice ouvre la saison de l’orientation avant Parcoursup

Le 21 novembre au Palais des Expositions, plus de 100 organismes de formation et les acteurs institutionnels du territoire accueilleront lycéens, étudiants et familles pour la 12e édition du salon.

À un mois de l’ouverture de la phase d’information de Parcoursup, le 17 décembre, le Salon de l’Étudiant de Nice ouvre ses portes le samedi 21 novembre, de 9h à 17h, au Palais des Expositions. Organisée par l’Étudiant en partenariat avec l’Académie de Nice, la Région Sud, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, Université Côte d’Azur et l’Onisep PACA, cette 12e édition réunira plus de 100 organismes de formation de tous secteurs (commerce, santé, ingénierie, arts), en cursus classique ou en alternance. Le Village des formations supérieures publiques regroupera près de 20 établissements, et des psychologues de l’Éducation nationale des CIO des Alpes-Maritimes seront présents pour conseiller les jeunes.

Université Côte d’Azur, qui accueille 35 000 étudiants et propose plus de 300 formations diplômantes, animera huit conférences, des études de santé aux formations juridiques en passant par l’international. L’Étudiant proposera de son côté des conférences sur l’orientation post-bac, les études courtes et les classes prépas, dont deux séances "Parcoursup, mode d’emploi" animées par le rectorat. La Région Sud présentera notamment son bus de l’orientation Orientis en réalité virtuelle. La Métropole fera découvrir son CFA et le Centre des Possibles, et la Ville de Nice présentera sa Maison de l’Étudiant. La FACE06, première organisation de jeunesse du département, sera également présente.