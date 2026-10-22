Le Salon de l’Étudiant revient à Cannes le 12 décembre

Pour sa 4e édition, ce rendez-vous gratuit de l’orientation accueillera lycéens, étudiants et parents au Palais des Festivals, avec conférences, ateliers et conseils personnalisés sur Parcoursup.

Le Salon de l’Étudiant de Cannes tiendra sa 4e édition le samedi 12 décembre, de 9 h à 17 h, dans le hall La Rotonde Riviera du Palais des Festivals et des Congrès. Organisé par l’Étudiant en partenariat avec la Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud, la Ville de Cannes, Université Côte d’Azur et l’Onisep, cet événement gratuit vise à accompagner les jeunes dans leurs choix d’orientation.

Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels de différents secteurs, participer à des ateliers thématiques interactifs et assister à des conférences sur les formations et leurs débouchés. Ils recevront aussi des conseils personnalisés, notamment sur Parcoursup. Le salon s’adresse aux lycéens qui construisent leur projet, aux étudiants qui souhaitent se réorienter ou se spécialiser, ainsi qu’aux parents et enseignants qui les accompagnent. Les établissements peuvent l’intégrer aux demi-journées consacrées à l’orientation.