Salon IBT à Grasse : la vitrine de la nouvelle industrie

Les deux premières éditions avaient eu lieu à l’Allianz Riviera à Nice et le choix d’organiser à Grasse le troisième IBT, le salon des grandes familles azuréennes de l’Industrie, du Bâtiment et des Technologies, tenait du challenge. Les “Niçois” allaient-ils se déplacer ? Ce salon, qui vise tout particulièrement à rapprocher les jeunes des emplois de ces trois filières, ne risquait-il pas une forte perte d’audience ? La réponse, donnée hier sur le terrain, a été plutôt rassurante sur les trois volets du salon : rendez-vous professionnels, Job Dating et plus particulièrement démonstrateurs pour les écoles, collèges, lycées, et centres de formation. (Photo WTM : le démonstrateur des métiers de l'élagage, avec la possibilité de tester les équipements, était particulièrement entouré.)

Si les records n’ont pas été battus (4.800 visiteurs dont plus de 500 candidats au job dating et 1.700 jeunes de tout le département selon les chiffres de 2024) la fréquentation a été estimée “honorable” : 1.200 visiteurs professionnels, plus de 300 candidats pour le job dating avec 250 emplois proposés par une quarantaine d’entreprises locales et 900 jeunes des Alpes-Maritimes et du Var sous le grand chapiteau des démonstrateurs des métiers de l'industrie et du BTP.

Les organisateurs, Patrick Moulard pour la FBTP06, Marcel Ragni pour l’UIMM06, Philippe Massé pour Prodarum, Jean-Pierre Savarino pour la CCI Nice Côte d’Azur et Franck Cannata pour l’UPE06 ont rappelé à cette occasion qu’il s’agissait de montrer que les fédérations se déplacent sur tout le territoire, dans un département qui va de l’est à l’ouest. Le déplacement à Grasse aura permis aussi de se rapprocher d’un pôle essentiel de l’industrie azuréenne : la parfumerie.

Cette troisième édition à Grasse aura aussi accéléré le tournant pris par le salon en tant que vitrine de la nouvelle industrie à destination des jeunes générations et plus particulièrement des collégiens et lycéens à la recherche de leur métier de demain. L’espace réservé au démonstrateur des métiers, installé sous un grand chapiteau du cours Honoré Cresp face au Palais des Festivals aura permis d’ouvrir toute la panoplie des technologies et des métiers de l’industrie et du bâtiment, de l’espace avec Thales jusqu’aux parfums en passant par la métallurgie, la fabrication additive ou encore l’entretien des parcs et jardins avec un stand très entouré sur l’élagage. “Si nous voulons former les talents de demain, il faut leur montrer ce qu’est l’industrie”, résumait Marcel Ragni.

Reste un point difficile pour Grasse qui, avec le maire Jérôme Viaud, a parfaitement géré la mise en place, les aménagements et la tenue du salon entre Palais des Congrès et Cours Honoré Cresp : le stationnement. En dépit d’une offre de stationnement au stade Jean Girard assorti d’une navette, les quatre parkings souterrains du centre ville ont été rapidement saturés et en fin de matinée, trouver une place pour se garer relevait presque de la mission impossible.