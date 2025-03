Salon IBT à Nice : les nouveaux outils et métiers de l’industrie ont séduit

Le salon IBT (Industrie, Bâtiment, Tech), qui a succédé à Industria, avait réussi l’an dernier pour sa première édition à fédérer les grandes filières économiques de la Côte d’Azur. La seconde édition qui s’est tenue la semaine dernière à l’Allianz Riviera a confirmé. Un succès. Avec 4.800 visiteurs, dont plus de 500 candidats au job dating (contre 400 en 2023) et 1.700 jeunes de tout le département (contre près de 1 400 l’année dernière) pour le démonstrateur des métiers, elle a fait le plein et s’est inscrite dans le calendrier. (Photo WTM : la fabrication 3D sur le stand du niçois Volumic a suscité toutes les curiosités).

Organisé par des acteurs majeurs de l'économie azuréenne (CCI Nice Côte d’Azur, FBTP06, PRODAROM, UIMM Côte d’Azur et UPE06), l'événement a su maintenir son format gagnant, mêlant expositions, espaces de networking, démonstrations métiers, et sessions de recrutement. L'affluence a ainsi témoigné de l'intérêt croissant pour l'industrie régionale, malgré les difficultés persistantes de recrutement, et a souligné l'importance d’une collaboration entre entreprises, collectivités et structures éducatives pour former les jeunes aux métiers du futur.

L’occasion aussi de leur montrer la nouvelle réalité d’une industrie qui sait jouer de la technologie et les métiers innovants, souvent bien rémunérés, que propose aujourd’hui le secteur. Président de la CCI, Jean-Pierre Savarino insiste sur la nécessité de défaire les préjugés qui collent encore à l’industrie. Avec IBT et le soutien de Marcel Ragni, président de l’UIMM Côte d’Azur, l’accent a été mis sur l’importance de donner une chance à chaque jeune, quel que soit son niveau d’études. Quant au démonstrateur des métiers, visité par 1 700 jeunes, il leur a permis de découvrir divers métiers en conditions réelles et leurs nouveaux outils. Ce qui n’a pas manqué de susciter beaucoup de curiosité et, dans certains cas, de l’intérêt pour une carrière industrielle.

Face au succès de ces deux premières éditions, de nouvelles évolutions sont envisagées. Ainsi, le salon pourrait être déplacé ailleurs dans le département en 2025, afin de permettre à un public encore plus large de découvrir les opportunités offertes par l’industrie et le BTP. Cela fait partie des options à l'étude pour élargir la portée du salon, tout en conservant cette volonté de renforcer les liens entre le monde de l'éducation, les jeunes et les entreprises.