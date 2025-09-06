Fermer le menu
Flash
Flash :

6 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Salon International du Livre de Monaco : 14ème édition ce week-end

2 minutes

Près de 150 auteurs de 12 nationalités réunis ce week-end au Grimaldi Forum pour la 14ᵉ édition du Salon International du Livre de Monaco.

La 14ᵉ édition du Salon International du Livre de Monaco se tient aujourd’hui, samedi 6 et demain dimanche 7 septembre au Grimaldi Forum. Ce rendez-vous rassemble chaque année des auteurs de renom, des talents émergents et des passionnés de lecture dans un cadre d’exception. Cette année, près de 150 auteurs de 12 nationalités sont attendus. Au programme : rencontres littéraires, conférences et échanges inspirants autour des cafés littéraires, séances de signatures. L’occasion de  plonger au cœur de la création littéraire, d’explorer les multiples facettes de l’écriture et de partager l’émotion des mots.

 

