Salon du Livre Jeunesse d’Antibes : la fête de l'imaginaire

La 7ᵉ édition du Salon du Livre Jeunesse se tient ce week-end, les 15 et 16 novembre, au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins. Organisé par les médiathèques de la CASA, cet événement gratuit et ouvert à tous est dédié aux petits et grands, lecteurs passionnés ou simples curieux qui sont invités à découvrir, jouer, s’évader et partager autour du livre et de la création artistique.

Pendant deux jours, le Salon réunira près de 40 auteurs et illustrateurs, 3 éditeurs, 2 librairies, des compagnies artistiques, ainsi que l’association UNICEF, pour célébrer la littérature jeunesse sous toutes ses formes. Le programme, riche et éclectique, propose des spectacles pour tous les âges, des ateliers créatifs (illustration, manga, origami, poterie…), des lectures pour les tout-petits, des battles de dessins, des jeux de société et même une projection du film Le Robot sauvage. Une manière ludique et vivante d’encourager la lecture et la créativité chez les jeunes générations. Ouvert de 10 à 18 heures.