Salon Pro’Pulse Nice : 4.000 offres de stages, alternance et emplois étudiants

Avec le soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur et de son Centre Europe Direct, la Fédération des Associations et Corporations étudiantes des Alpes Maritimes - FACE06 organise le Salon Pro'Pulse le 17 avril à la Gare du Sud entre 14 heures et 18 heures. Cet événement vise à accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle à travers plus de 4.000 offres de stages, d'alternances et d’emplois. Le Salon Pro'Pulse se présente aussi comme une occasion unique pour les étudiants issus des divers campus du territoire de rencontrer entreprises et acteurs de l’insertion professionnelle qui leur présenteront leurs métiers ainsi que les diverses opportunités offertes par leur secteur.

Des échanges, conférences et afterwork B2B sont prévus tout au long de la journée. Les entreprises seront réparties en zones sectorielles : hôtellerie restauration, industrie, armée, communication et évènementiel, sport et environnement (…) et notamment une zone “Europe”. Elle sera pilotée par le Centre Europe Direct qui présentera les opportunités de volontariat européen dans le cadre d’Erasmus+ ainsi que le Service Civique Franco-Italien. Il sera accompagné par l’EU Careers Student Ambassador, Business France, Parcours le Monde Sud Est.