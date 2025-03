Salon Solucop à Nice : Copropriété, Chat GPT, Airbnb…

Solucop, le salon de la copropriété, aura lieu les 26 et 27 octobre à Nice au Palais Nikaia. Rendez-vous majeur des copropriétaires et syndics de la Côte d'Azur, il apporte des réponses quant aux solutions les mieux adaptées à une copropriété donnée, à la recherche des prestataires les plus qualifiés, aux économies sur les charges, aux obligations des nouvelles réglementations et autres. Deux sessions de formation réservées aux professionnels porteront sur des questions d'actualité comme l'usage de Chat GPT et des IA génératives chez les syndics ou le Airbnb en copropriété.

Horaires : de 14 à 20 heures jeudi et de 9 à 17 heures vendredi.

de 14 à 20 heures jeudi et de 9 à 17 heures vendredi. Gratuit. Sur inscription.