Samantha Mane : la cinquième génération à la présidence du Groupe

Samantha Mane est la nouvelle présidente du Groupe Mane depuis aujourd’hui, jeudi 20 février. C’est un changement de génération à la tête du groupe de Bar-sur-Loup près de Grasse, 5ème acteur mondial des arômes et parfums (8.000 collaborateurs, 1,77 milliard d’euros en 2023 et une présence dans 39 pays). A l'âge de 40 ans, elle a pris officiellement la succession de son père, Jean Mane. Elle représente la cinquième génération de la famille Mane depuis la création de l'entreprise en 1871. Voilà plus de 150 ans.

A la direction de la région Europe Middle East & Africa depuis 2016

Samantha Mane travaille dans le groupe familial depuis 2007. Elle a occupé des postes clés, notamment la direction de la région Europe Middle East & Africa (EMEA) à partir de 2016. Sous sa direction, le chiffre d'affaires de cette région a doublé entre 2016 et 2024. Son parcours au sein de l'entreprise a également été marqué par l'ouverture d'un flagship à Paris dédié aux parfums, l'engagement en faveur de l'environnement, notamment en rejoignant la Convention des Entreprises pour le Climat et une forte implication dans la transformation digitale des processus.

Des initiatives clés dans la transformation digitale du groupe

Dans ce dernier domaine, elle a mis en œuvre plusieurs initiatives clés. Elle a supervisé la modernisation de l'expression digitale du groupe depuis 2011, en collaboration avec des agences spécialisées. Cette démarche a inclus le développement d'une stratégie digitale globale, la création d'un nouveau site web et d'applications métier, ainsi que la production de contenus vidéo innovants.

Sous sa direction, Mane a investi dans des campagnes médias B2B digitales et dans la création de contenus numériques, notamment des vidéos, pour renforcer la présence en ligne de l'entreprise. Samantha Mane a contribué à l'intégration de nouvelles technologies dans les processus, notamment en renforçant le pôle d'expertise Consumer Insights et Analyse Sensorielle en parfumerie avec des équipements de dernière génération. Elle a également supervisé la mise en place d'une feuille de route pour la transformation SAP de l'entreprise, visant à optimiser les processus internes et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

La continuité de la gouvernance familiale

Autant d’initiatives qui ont permis au groupe MANE de moderniser ses opérations, d'améliorer sa communication digitale et de renforcer sa position concurrentielle dans le secteur des arômes et parfums. Samantha Mane est d’autre part active dans la filière locale, à travers le poste de vice-présidente de Prodarom, le syndicat national des fabricants d'arômes et parfums. Sa vision pour l'entreprise s'appuie sur la continuité de la gouvernance familiale, l'innovation et l'engagement environnemental.