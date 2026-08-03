Dans une lettre ouverte adressée aux candidates et candidats à l’élection présidentielle, l'association niçoise fondée par Laurent Tissinié appelle à faire de la solitude entrepreneuriale une Grande Cause Nationale et propose trois mesures “concrètes, simples et peu coûteuses”.

Depuis sa création en 2020, l'association Entre Head, basée à Nice, s'est donnée pour mission de rompre l'isolement des dirigeants d'entreprise afin de préserver les entreprises, les emplois et les territoires qui en dépendent. Portée par un réseau de plus de 200 bénévoles, dirigeants, coachs et experts, elle accompagne gratuitement et en toute confidentialité les chefs d'entreprise en difficulté à travers 69 villes métropolitaines, avec un délai moyen de prise en charge d'un jour. Le bilan revendiqué par l'association est éloquent : plus de 400 dirigeants accompagnés depuis six ans, dont 49% de dirigeantes, et 22 dirigeants sauvés du suicide, dont neuf depuis le seul début de l'année 2026. (Photo DR : Laurent Tissinié, président fondateur d'Entre Head).

À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, Entre Head a choisi d'interpeller directement les candidats. Dans une lettre ouverte, l'association rappelle qu'un dirigeant sur trois se déclare en mauvaise santé mentale et que 45% des décideurs se sentent isolés, alors même que la santé d'un chef d'entreprise conditionne la pérennité de sa structure et de tous les emplois qui en découlent. “Prendre soin des dirigeants, c'est protéger l'économie réelle. Nous avons aujourd'hui les solutions. Il ne manque plus qu'une volonté politique pour changer d'échelle”, résume Laurent Tissinié, président-fondateur d'Entre Head.

Pour changer d'échelle, l'association propose trois mesures qu'elle présente comme concrètes, simples et peu coûteuses, déjà éprouvées sur le terrain depuis six ans. La première consiste à créer une ligne d'urgence nationale dédiée aux entrepreneurs isolés ou en détresse : un numéro “39 99 Entrepreneurs En Difficulté”, joignable 24h/24 et 7j/7, pour les orienter instantanément vers les aides publiques, institutionnelles et associatives de leur territoire. La deuxième vise à fédérer l'ensemble des acteurs publics, institutionnels et associatifs autour d'un portail national unique de la prévention et du rebond après liquidation judiciaire, recensant l'offre existante d'accompagnement gratuit et confidentiel. La troisième proposition instaure un parcours de sensibilisation continue, à raison de deux heures obligatoires par an, permettant aux dirigeants de bénéficier du retour d'expérience de pairs entrepreneurs sur des sujets comme le management, le pilotage financier, la transmission d'entreprise ou la préparation aux procédures collectives.

Par cette démarche, Entre Head invite désormais l'ensemble des candidats à la présidentielle à se positionner clairement sur cet enjeu qu'elle qualifie d'économique, social et humain majeur, considérant que prévenir les défaillances d'entreprise et préserver l'emploi passe d'abord par la prise en charge de ceux qui en portent la responsabilité.