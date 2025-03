Santé toute pour SophiaMag

La nouvelle édition de SophiaMag, le trimestriel de la technopole, explore le futur de la santé par le biais des MedTechs et BioTechs azuréennes. Patient numérique, exosquelettes, thérapies spatiales, biomimétisme, diagnostics précoces de cancer, incorporation d’intelligences artificielles dans certains process, protonthérapie, biologie moléculaire, lien santé animale santé humain…: toutes ces pistes sont déjà ouvertes et suivies dans la technopole. Ce numéro, comme l’explique Magali Chelpi-den Hamer, la directrice de la publication, fait le point sur les dernières tendances en MedTech, BioTech, HealthTech, OneHealth.. et santé tout simplement. A découvrir.

Le magazine est actuellement en cours de distribution dans les Alpes Maritimes. Mais il peut être consulté en ligne sur www.sophiamag.eu.