Les actionnaires réunis en Assemblée Générale ont validé les comptes de l'exercice 2025/2026, marqué par un chiffre d'affaires consolidé de 861,6 millions d'euros, en hausse de 12 %.

Les actionnaires de la Société des Bains de Mer, réunis le 18 septembre au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, ont approuvé les comptes de l'exercice 2025/2026, marqué par un chiffre d'affaires consolidé de 861,6 millions d'euros, en hausse de 12 %. Cette progression est portée par les recettes hôtelières (+11 %, à 443,1 millions d'euros), le chiffre d'affaires des jeux (+20 %, à 259,6 millions d'euros) et les activités locatives (+4 %, à 156,5 millions d'euros). Le résultat opérationnel consolidé s'établit à 86,6 millions d'euros, contre 74,5 millions l'exercice précédent, pour un résultat net part du Groupe de 112,9 millions d'euros.

L'Assemblée a validé un dividende de 2 € par action, renouvelé le mandat d'administrateur de Stéphane Valeri jusqu'à l'exercice 2031/2032, et reconduit pour 18 mois l'autorisation de rachat d'actions dans la limite de 5 % du capital social.