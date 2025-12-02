Monaco : la SBM surfe sur la vague de sa saison estivale

Fleuron monégasque, le Groupe Société des Bains de Mer (SBM) ouvre l’exercice 2025-2026 sur une belle dynamique. Avec un chiffre d’affaires semestriel de 542,5 millions d’euros, en hausse de 10 %, l’entreprise démontre sa capacité à capitaliser sur une saison estivale 2025 très porteuse. Cette progression est d’autant plus prometteuse qu’elle s’appuie sur la bonne performance de l’ensemble des activités : hôtellerie, jeux, restauration et activités locatives. Le résultat opérationnel grimpe à 105,4 millions d’euros, tandis que le résultat net atteint 127 millions d’euros, confirmant un modèle économique résilient et diversifié.

L’hôtellerie reste le moteur principal de la croissance, avec une hausse de 13 % des recettes (326,8 M€), soutenue par une augmentation des prix moyens et une fréquentation élevée durant l’été. Le secteur des jeux progresse de 6 %, porté par de meilleurs volumes aux tables de jeu, malgré une performance moins favorable des machines à sous. Les activités locatives signent un record historique à 77,8 M€, grâce à la mise en location progressive des nouveaux espaces du Café de Paris rénové et à l’indexation des loyers.

Cette croissance est également le fruit des investissements récents du groupe, comme le souligne Stéphane Valeri, Président-Délégué de SBM : rénovations du Monte-Carlo Beach, du Monte-Carlo Bay et de l’Hôtel Hermitage, création de clubs privés, nouvelles initiatives marketing dans les jeux, et arrivée du chef Cédric Grolet. Ces choix stratégiques renforcent l’attractivité du Resort et soutiennent sa montée en gamme, tout en préparant les relais de croissance futurs, notamment via l’international.

Financièrement, SBM améliore sa capacité d’autofinancement, portée à 150,8 M€, et affiche une trésorerie nette positive de 244,2 M€, en progression notable par rapport à l’exercice précédent. Le programme d’investissement se poursuit, avec 67,6 M€ engagés ce semestre, incluant le lancement du projet One Monte-Carlo Courchevel et les rénovations hôtelières en cours. Si l’activité jeux reste, par nature, soumise à un aléa imprévisible, le groupe se montre confiant pour la suite de l’exercice. Le moteur économique de la Principauté continue de tourner.