Chiffre d'affaires en hausse de 12 % pour un exercice 2025-2026 exceptionnel clos le 31 mars, dividende relevé, début d'exercice dynamique : forte de ces résultats, la Société des Bains de Mer engage la surélévation du Monte-Carlo Bay, la transformation des Thermes Marins et l'ouverture de son premier établissement à la montagne, à Courchevel.

Un résultat exceptionnel ! C’est ce que l'assemblée générale de la Société des Bains de Mer a approuvé vendredi dernier. Le chiffre d'affaires consolidé atteint le niveau record de 861,6 millions d'euros, en hausse de 12 %. Le résultat opérationnel progresse de 16 % à 86,6 millions d'euros et le résultat net part du groupe s'établit à 112,9 millions d'euros, contre 110,1 millions un an plus tôt. (Photo DR : le Monte-Carlo Bay va être surélevé de trois étages).

Les trois métiers du groupe en croissance

Les trois métiers du groupe ont contribué à cette croissance. L'hôtellerie-restauration, premier pôle, a réalisé 443,1 millions d'euros (+11 %). Les jeux ont bondi de 20 % à 259,6 millions d'euros, portés par la hausse des volumes mais aussi par un aléa particulièrement favorable aux jeux de table. L'activité locative a atteint 156,5 millions d'euros (+4 %), avec un taux d'occupation proche de 100 %. Le groupe a par ailleurs investi 176,8 millions d'euros sur l'exercice. Ces performances profitent aux actionnaires : le dividende est porté à 2 euros.

L'assemblée générale extraordinaire a d’autre part prolongé de 99 ans la durée de la société. Quant au nouvel exercice, il démarre sous de bons auspices : le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 271,3 millions d'euros, contre 244 millions un an plus tôt (+11 %), et la saison estivale progresse de 8 %, tous secteurs confondus. Seule ombre au tableau, la canicule a freiné la fréquentation des déjeuners. Brumisateurs, horaires aménagés et climatisation de la salle des Étoiles sont à l'étude. La SBM rappelle toutefois que l'activité des jeux, aléatoire sur une courte période, ne permet pas de prévision sur l'exercice.

Les chantiers se multiplient

Surfant sur ce succès, la SBM multiplie les chantiers. Après la rénovation en cours des chambres et suites du Monte-Carlo Bay et de l'Hôtel Hermitage, attendue au printemps, la surélévation du Monte-Carlo Bay sur trois niveaux doit démarrer à l'automne 2027, pour une livraison prévue à l'été 2030. Elle accueillera de nouvelles résidences locatives, dont un dernier étage exceptionnel avec piscine et jardin privatifs.

L'immobilier, qui représente 20 % du chiffre d'affaires pour seulement 1 % de la masse salariale, a rappelé Stéphane Valeri, président délégué, fait l'objet d'un second projet d'envergure : la transformation des Thermes Marins et des Terrasses, libérées par le déménagement de la banque Edmond de Rothschild. Le futur ensemble d'environ 13 000 m² réunira notamment appartements de grand luxe et commerces haut de gamme, face à ceux de l'avenue de Monte-Carlo, ainsi que trois niveaux de parking souterrain et des jardins publics sur le toit. Les travaux doivent débuter à l'automne 2027 pour quatre ans et demi. Pour compenser la fermeture des Thermes, la piscine de l'Hôtel de Paris sera couverte et une piscine, un spa et une salle de sport seront créés sur la terrasse de l'Hermitage.

Le développement de la SBM dépasse aussi les frontières de la Principauté. À Courchevel 1850, le Monte-Carlo One Courchevel doit ouvrir à l'hiver 2027. Le chantier, confié à Vinci, prévoit la surélévation de l'hôtel et de résidences, la création de chalets, d'un spa, de piscines et de parkings souterrains. L'établissement proposera 57 clés “de prestige”. Il déclinera plusieurs enseignes emblématiques de Monte-Carlo, comme le Grill, le Bar Américain et le Jimmy'z, ainsi qu'un Monte-Carlo Club 1863 conçu avec le partenaire D.ream International. Enfin, la SBM prépare aussi un casino en mer, attendu en 2028 à bord d'un navire Crystal Cruises.