Scale Up Excellence : dix startups azuréennes sur le chemin de l’hypercroissance

Dix startups azuréennes vont être accompagnées sur le chemin de l’hypercroissance. Elles font partie des 48 startups françaises sélectionnées par les 6 capitales French Tech dans le cadre du programme Scale Up Excellence. Au titre de la French Tech Côte d’Azur, ont ainsi été retenues sur des critères attestants de leur forte croissance Akidaia, Instant System, Inalve, Legapass, Mycophyto, Matawan, Native Spaces, Rayn, Videtics et Wever. Elles intègrent la promotion 2024 de Scale Up Excellence, afin de booster leur visibilité et être propulsées sur la scène nationale.

Ce programme inter-Capitales French Tech réunit six capitales FT : Côte d’Azur, Est, Lille, Méditerranée, Nantes et St-Étienne Lyon. Elles se sont associées afin de placer l’hypercroissance des startups au centre des enjeux 2024 de leurs territoires respectifs. En partageant leurs spécificités économiques et techniques, elles peuvent offrir aux scale-ups bénéficiaires du programme la possibilité de se créer une puissance de frappe inter-régionale. Elles permettent ainsi à un plus grand nombre de startups nées en région de se hisser au même rang que les entreprises nées en Ile-de-France.

L’accompagnement sur 12 mois porte sur trois axes clés de l’hypercroissance : gagner en visibilité médiatique nationale (par un accompagnement dédié de l’agence Pronoia, spécialisée dans les relations presse) ; rencontrer des décideurs publics et privés nationaux et bénéficier du programme “Je Choisis la French Tech” ; participer à des Masterclass sur des problématiques liées à l’hypercroissance avec des entrepreneurs lauréats du FT120/Next 40. L’an dernier avaient été séléctionnées des startups azuréennes comme Active Asset Allocation, ExactCure, Firecell, iPepper Group, Osol, Travel Planet ou encore Youstock qui ont très bien performé depuis.