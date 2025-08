Science pour tous à Biot : ces mystérieux systèmes planétaires

“Le système solaire et les systèmes extrasolaires : différences et similitudes” : c’est le thème de la conférence de “Science pour tous”, jeudi 27 avril à 19h à Biot, Salle Gilardi (stade de foot). Cette conférence sera animée par Alessandro Morbidelli, directeur de recherche au CNRS, affecté à l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice spécialisé sur la dynamique des systèmes planétaires, la formation et l’évolution des planètes.

Alors que les astronomes s’attendaient que tout système planétaire ressemble au nôtre, avec des petites planètes rocheuses dans la partie interne et des planètes géantes dans la partie externe, toutes sur des orbites presque circulaires et coplanaires, les systèmes extrasolaires découverts à ce jour sont très différents. Ils contiennent des planètes qui n’ont pas d’analogue dans le système solaire. Il est donc forcé de conclure que le système solaire n’est pas un système planétaire typique. L’occasion d’une interrogation sur la place du système solaire comme système habitable dans la galaxie.