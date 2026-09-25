Organisée à l'Allianz Riviera avec Allianz France, la vente aux enchères caritative #SeatsForAll a réuni joueurs, anciens du club, partenaires et supporters autour de 22 sièges du stade transformés en œuvres d'art. Plus de 90 000 euros ont été récoltés pour les victimes du 14 juillet 2016.

La salle de conférence de presse de l'Allianz Riviera a accueilli mercredi soir une vente aux enchères pas comme les autres. Vingt-deux sièges du stade, customisés par le collectif d'artistes niçois "Whole Street", ont tous trouvé preneur, pour un total de 77 600 euros. La vente était animée bénévolement par la commissaire-priseure Agathe Voisin, de Nice Enchères, aux côtés de l'artiste Otom. Son siège en hommage à Giuseppe Garibaldi a réalisé la plus grosse enchère de la soirée. Les recrues Gauthier Hein et Laurent Abergel étaient présents en salle, tout comme le président Maurice Cohen et son prédécesseur Jean-Pierre Rivère, désormais à la tête du Fonds de dotation du club. D'autres ont enchéri à distance, parmi lesquels Axel Witsel, Sofiane Diop, Morgan Sanson et Moïse Bombito, mais aussi d'anciens Aiglons comme Pierre Lees-Melou, Alassane Plea, Jérémy Pied et Walter Benitez.

S'y ajoutent 9 118 euros issus de la vente des maillots "third" et des t-shirts d'échauffement portés lors de Nice-Le Mans, ainsi que 4 200 euros de dons, dont ceux de l'entraîneur Olivier Pantaloni et de l'ancien Niçois Kaïl Boudache. La somme totale de 90 918 euros sera intégralement reversée aux quatre associations de familles de victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 : Promenade des Anges, Life for Nice, Mémorial des Anges et Une Voie des Enfants. Le club les accompagne depuis dix ans. Un 23e siège, customisé en direct pendant la soirée, sera prochainement mis en vente auprès du grand public sur les réseaux sociaux d'Allianz et de l'OGC Nice.