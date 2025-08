Sécheresse : le Département lance à Grasse le “Défi économie d’eau”

Alerte sécheresse sur les Alpes-Maritimes. C’était déjà le cas l’an dernier et cela risque de l’être encore plus cette année. Aussi, le Département a tenu à s’impliquer et à mobiliser ses moyens autour de la ressource en eau. A partir de l’Observatoire départemental de l’eau créé en septembre 2022, il lance demain, mardi 6 juin à 18 heures au Palais des Congrès de Grasse le “Défi économie eau”. Il s’agit d’un projet de sensibilisation du grand public sur les questions de gestion de la ressource en eau et des économies d’eau réalisables à domicile.

Cette opération de sensibilisation, financée par l’Agence de l’Eau, se déroule sur les différents territoires maralpins et débute par le pays grassois en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse. Lors de cet atelier-conférence, le public sera sensibilisé au contexte actuel et à la problématique de l’eau sur son bassin versant. Les citoyens pourront échanger sur leurs pratiques et s’informer quant aux écogestes. Ultérieurement, pour ceux qui souhaitent participer à ce défi, une action de coaching personnalisé sera proposée aux habitants de la CAPG pour mieux appréhender les bonnes pratiques à travers des ateliers thématiques. Un suivi de l’impact de ce coaching sera réalisé. Entrée libre.