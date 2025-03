Une seconde édition cannoise pour le Salon de l’Etudiant

Deuxième édition pour le Salon de l’Etudiant de Cannes. Elle a lieu le samedi 14 décembre, de 9 à 17 heures au Palais des Festivals. Elle est organisée par la ville de Cannes et l’Etudiant, en partenariat avec la Région Académique PACA, la Région Sud, la Mairie de Cannes, l’Université Côte d’Azur et l’Onisep. Ce rendez-vous de l’orientation se place à un moment charnière, alors que la phase d’information de la procédure Parcoursup s’apprête à ouvrir pour les terminales, et que les lycéens de secondes et premières réfléchissent à leurs choix de spécialité.

De nombreux organismes de formation de tous les secteurs (communication, commerce, ingénieurs, santé, sécurité/défense, environnement/agriculture, digital, …) proposant des cursus courts ou longs, classiques ou en alternance, se mettent à la disposition des visiteurs pour les accompagner dans leurs démarches et l’élaboration de leur projet de formation. Les futurs étudiants pourront également assister à des conférences animées par des experts de l’Etudiant dans deux espaces distincts.

En accueillant le Salon de l’Etudiant, Cannes confirme aussi la richesse de son offre étudiante qui s'est encore élargie depuis l’ouverture de son campus Georges Méliès en 2021. La ville réunit plus de 3.000 étudiants post-bac au sein de plus de 20 établissements. Plusieurs conférences portent d'ailleurs sur les formations possibles à Cannes dans des secteurs aussi variés que la sécurité, l’hôtellerie, l’événementiel, la création et l’expression artistique.