Seconde édition de la “Journée du NewSpace” à Grasse

Une seconde édition pour la “Journée du NewSpace – Région Sud”. Elle aura lieu mardi 7 novembre à partir de 9 heures à Grasse, au CERGA (Centre d’Etudes et de Recherches Grasse-ACRI). Ce lieu emblématique du spatial a récemment été réhabilité et est désormais dédié à la recherche et à l’innovation dans ce domaine. Organisé sous le patronage des “Assises Nationales du Newspace”, ce rendez-vous vise à structurer et consolider l'écosystème spatial de la région, tout en renforçant les liens avec les acteurs nationaux (CNES, CDE, l’Alliance Newspace France, Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space…).

Au programme, la présentation de la feuille de route technologique du Commandement de l’Espace par le Colonel Pierre Queant, chef de la division “Capacités” et la signature de la convention entre le Commandement de l’Espace et le pôle de compétitivité SAFE qui concrétisera le renforcement des liens entre les acteurs régionaux et le ministère des Armées. A l'issue de la conférence plénière sur la Coopération et l'industrialisation dans le Newspace, se tiendront des ateliers thématiques sur les nouveaux marchés applicatifs du spatial ; les nouveaux segments sol et transmissions optiques ; sciences, exploration et services en orbite ; technologies/compétences clés de rupture.