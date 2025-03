“Séduire et Fidéliser par le Storytelling” : toutes les entreprises ont une histoire à raconter

“Ceux qui racontent les histoires dirigent le monde” dit un proverbe amérindien. Pour les entreprises, jouer du “storytelling”, cet art de raconter de belles histoires, est devenu essentiel aujourd’hui à l’heure des réseaux sociaux et de l’explosion de la communication. Mais que raconter et comment ? C’est à ces questions que vient répondre le livre “Séduire et Fidéliser par le Storytelling”. Ecrit en duo par Bruno Valentin et Caroline Stefani, il se présente comme un outil permettant de maîtriser cet art de la narration appliquée. (Photo DR : Bruno Valentin et Caroline Stefani)

Tous deux sont des professionnels confirmés de la communication. Bruno Valentin, cofondateur et dirigeant de l’agence de communication Pôle Company à Nice, est également chargé de cours sur les stratégies de marque et le storytelling à SKEMA Business School et à l’IAE de Nice. Journaliste, co-fondatrice de l’Agence Paradox Media, Caroline Stefani, de son côté, donne des conseils en stratégie digitale et relations presse pour plusieurs entreprises dans le Sud de la France et Monaco.

Dans le domaine du marketing, le storytelling est un outil puissant. Il consiste à utiliser la narration pour capter l’attention de ses publics, créer un lien durable avec eux et se différencier de la concurrence. Avec l’avènement des réseaux sociaux, de véritables communautés de consommateurs se sont constituées autour des marques dont elles partagent les valeurs. En élaborant des histoires inspirantes qui font appel aux émotions, les entreprises peuvent communiquer avec beaucoup plus d’efficacité, notamment en matière d’adhésion et de mémorisation.

Mais ce qu’a voulu aussi montrer Bruno Valentin, c’est que le storytelling n’est pas que l’apanage des grandes marques de la tech, type Apple, Microsoft ou de la grande consommation comme Red Bull, Coca Cola, Nike. "Il concerne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Des startups aux multinationales en passant par les PME, toutes les entreprises sont concernées par le storytelling. Elles ont toutes une histoire à raconter et un intérêt à le faire", insiste-t-il.

“Séduire et Fidéliser par le Storytelling” donne la ou plutôt les recettes d’un discours narratif réussi. Le livre s'adresse aux entrepreneurs et aux professionnels du marketing et de la communication qui cherchent à séduire leur audience, augmenter leurs ventes et renforcer la fidélisation client. Il leur donne des conseils, des techniques et des méthodes pour construire leur storytelling. Les deux auteurs partagent également de nombreux exemples d’entreprises et de marques qui ont su s’ancrer dans l’esprit des consommateurs et s’imposer sur leur marché grâce à une communication narrative particulièrement réussie. Autant de clés pour réussir son storytelling.