Séisme de mardi : pas de dégâts mais une piqûre de rappel

Une grande peur pour bon nombre d’habitants de la Côte et une piqûre de rappel : le risque sismique sur la Côte est bien une réalité dans une région, qui connaît des tremblements de terre ressentis par la population tous les cinq à dix ans. Mardi 18 mars en début de soirée, c’est un séisme de magnitude 4,1 qui a secoué Nice. Il a été suivi d’une réplique atteignant 3,7, ressentie dans tout le département, l’est du Var, Monaco et jusqu’en Italie. Selon les différents relevés, les épicentres étaient situés coup sur coup entre Contes et Coaraze (Alpes-Maritimes), des communes sur les hauteurs à une vingtaine de kilomètres du littoral. Aucun blessé ni dégât n’ont été signalés, et le risque de tsunami a été totalement écarté.

Si les séismes en Méditerranée restent généralement modérés, les spécialistes rappellent que la région Paca est exposée au risque de tsunamis, bien que rares. Des événements passés, comme les tsunamis de 1887 et 1979 à Nice, montrent que ce phénomène peut survenir. La surveillance sismique en Méditerranée permettrait d’émettre une alerte en 15 minutes, donnant à la population environ une heure pour évacuer les plages en cas de menace. Les experts insistent sur la sensibilisation et l’éducation du public aux signes précurseurs, comme le retrait anormal de la mer, afin de renforcer la préparation face à un éventuel tsunami.