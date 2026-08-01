Champion de France en titre, la Roca Team a été déboutée en appel par la FFBB (Fédération française de basket-ball ), qui confirme l'interdiction de jouer la saison prochaine non seulement en Betclic Élite mais aussi en Élite 2, lui fermant la porte des championnats professionnels pour la saison 2026-2027.

Un séisme sans précédent pour le basket français !. La Chambre d'appel de la Fédération française de basket-ball (FFBB) a confirmé ce samedi l'exclusion de l'AS Monaco Basket de la Betclic Élite, mais aussi de l'Élite 2, pour la saison 2026/27. Une décision d'autant plus spectaculaire que le club de la Principauté, surnommé la Roca Team, n'est autre que le champion de France sortant, sacré pour la troisième fois de son histoire le 23 juin dernier face à Paris Basket. Selon le communiqué de la FFBB, “le club n'ayant pas été en mesure de produire les documents sollicités dans les délais impartis”, la Chambre d'appel a confirmé la décision initiale de la DNCCG, le gendarme financier de la Ligue nationale de basket, qui avait déjà refusé l'engagement du club début juillet, invoquant “l'absence de garantie suffisante sur la viabilité économique du club” et une dette évaluée à plus de 24 millions d'euros.

Cette sanction illustre la tension structurelle entre ambition sportive et discipline financière dans le basket professionnel français, les instances cherchant à éviter qu'un club majeur ne s'engage dans une nouvelle saison sans garanties économiques solides. L'affaire est d'autant plus frappante que l'AS Monaco Basket s'est imposée, depuis le début des années 2010, comme l'équipe la plus puissante du basket français, portée par les investissements de l'homme d'affaires ukrainien Sergei Dyadechko puis du Russe Aleksej Fedorycsev. Le club avait rapidement attiré de grands noms du basket européen, remportant trois titres de champion de France (2023, 2024, 2026) et se faisant surtout remarquer sur la scène continentale, avec un sacre en Eurocoupe en 2021 puis des parcours marquants en Euroligue : demi-finale en 2023, puis finale l'an dernier, perdue face aux Turcs du Fenerbahçe.

Face à cette décision, l'AS Monaco Basket a réagi en exprimant sa “sincère gratitude” aux institutions de la Principauté et à tous ceux qui soutiennent le processus de restructuration du club, tout en confirmant étudier “la possibilité de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) afin de contester cette décision et d'obtenir l'autorisation de participer aux compétitions de la LNB”. Un recours devant le CNOSF constitue en effet un préalable obligatoire avant toute éventuelle contestation devant le Tribunal administratif. De son côté, la LNB a pris acte de la décision de la FFBB, indiquant “demeurer vigilante sur les éventuelles suites de la procédure” sans faire d'autre commentaire.

Au-delà du seul cas monégasque, cette affaire révèle une crise plus large de gouvernance et de financement au sein du basket professionnel français, où le club de Tony Parker, l'Asvel, traverserait lui aussi des difficultés. La situation de l'AS Monaco Basket, qui semblait au sommet de sa trajectoire sportive il y a encore quelques semaines, illustre la rapidité avec laquelle un club majeur peut basculer d'un sacre national à une menace d'exclusion pure et simple des compétitions professionnelles.