Semaine du Cerveau : les neurosciences partagent leurs avancées

C’est parti dans les Alpes-Maritimes pour une Semaine du Cerveau, étendue du 6 au 22 mars. Chaque année au mois de mars, la Société des Neurosciences coordonne cette manifestation internationale organisée simultanément dans plus de 120 villes en France dans le but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. Pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles l’occasion de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en Neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre société.

La Semaine du Cerveau commence ainsi ce soir avec une conférence sur le sommeil au “Café du cycliste” à Nice à 18h30. Jusqu’au 22 mars, une trentaine de conférences, ateliers, projections, spectacles sont prévus au Centre universitaire méditerranéen de Nice (à l’occasion notamment du festival Neuroplanète) mais également à l’hôpital Pasteur, au Campus SophiaTech dans la technopole, à l’Espace Miramar à Cannes ou encore à Monaco, à Luceram. Il sera question des recherches sur la maladie d'Alzheimer, du “cerveau face à l’incertitude” (un sujet qui colle avec l’actualité actuelle), des effets de la “biodigitalisation sur le fonctionnement cérébral”, du plastique qui contamine les mers...et nos cerveaux, du “tsunami dans le cerveau” que représente l’AVC, de l’apnée du sommeil et de bien d’autres sujets qui touchent à notre bonne santé mentale.

L'édition 2025 se terminera par le 2ème Forum des Sciences Cognitives ,de 10h00 à 18h00, au Campus de St Jean d’Angély de Nice. Organisée par Cog d’Azur - Association des étudiants en sciences cognitives de Nice, en partenariat avec l’Institut Neuromod (Université Côte d’Azur), il est destiné aux étudiants. Pour le reste, conférences et animations sont ouvertes au grand public. Jetez un coup d’oeil au programme. Il y a surement un ou plusieurs sujets qui vous parleront.