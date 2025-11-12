Semaine de l’Industrie : 14ème édition la semaine prochaine

Dans le cadre de la 14e édition de la Semaine de l’Industrie du 17 au 23 novembre, la CCI Nice Côte d’Azur en collaboration avec les acteurs locaux, organise plusieurs événements dans le département, à Grasse et à Nice notamment. Ces initiatives, à destination des jeunes et du grand public, visent à mettre en lumière le secteur industriel des Alpes-Maritimes, ses métiers, ses savoir-faire, ainsi que les opportunités de carrière qu’il offre. Au programme s'inscrivent des parcours de visites d'entreprises au Bois de Grasse ou dans les Hauts de Grasse, une journée de l'industrie au Lycée des Eucalyptus à Nice, un atelier "Le Grand Transporteur" au CESI à Nice, un Escape Game META au Campus Sud des Métiers avec l'UIMM...