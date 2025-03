Semaine de l’Industrie : visites d’entreprises, ateliers, escape game, forum emploi…

Opération nationale, la Semaine de l’Industrie 2023 se décline dans les Alpes-Maritimes du 27 novembre au 3 décembre. Elle vise à rassembler tous les acteurs de l’industrie et le grand public. L’UIMM Côte d’Azur soutient à fond l'événement et propose de nombreuses actions de sensibilisation et de valorisation des métiers, notamment auprès des jeunes, des professionnels de l’orientation et des demandeurs d’emploi.

Ainsi, les entreprises de la métallurgie des Alpes Maritimes se mobilisent pour ouvrir leurs portes et sensibiliser à la réalité de leurs métiers et à leurs opportunités d’emploi. Pendant une semaine, jeunes, demandeurs d’emploi, acteurs de l’orientation et de l’emploi mais aussi le grand public, pourront participer à des évènements ludiques et pédagogiques : visites d’entreprises, ateliers, escape game, forum emploi… qui permettront à chacun d’échanger avec celles et ceux qui font l’industrie, et de montrer aux jeunes générations tout ce que l'industrie peut leur offrir.

Cette nouvelle édition sera également l’occasion de mobiliser les acteurs de l’orientation et de l’éducation, et de créer des liens avec le monde de l’entreprise, rapprochement indispensable pour faire face aux besoins en compétences des industriels.