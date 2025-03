Une “Semaine Ecole Entreprise” sur le thème “innovation en action”

Rapprocher le monde de l’école et celui de l’entreprise : c’est l’objectif de la “Semaine Ecole Entreprise” qu’organisent depuis 2020 l’UPE06 et le Medef. Cette année, sa 25ème édition aura lieu du 4 au 8 novembre sur le thème “Coopération écoles-entreprises : l’innovation en action !”. Cette thématique couvre les enjeux liés à l’innovation auxquels sont confrontés le système éducatif et le marché du travail. Qu’il s’agisse d’innovations, (intelligence artificielle, impression 3D, objets connectés, etc.), qui bouleversent non seulement nos modes de vie mais aussi les pratiques éducatives et professionnelles, mais également d’acquisition de compétences clés

Plus d’une cinquantaine d’actions sont prévues dans les Alpes Maritimes. Il s’agit de visites d’entreprises qui font découvrir aux élèves le fonctionnement d’une entreprise et de l’environnement dans lequel elle évolue, de mini-entreprises pour faire appréhender de manière ludique et pratique le monde de l’entreprise à leurs élèves, ou encore d’Interventions de professionnels dans les classes pour mieux comprendre les mutations à venir du marché du travail. Ces actions ont pour but d‘éclairer les collégiens et les lycéens sur leurs perspectives professionnelles ou leur choix de filière de formation.