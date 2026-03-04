Semi-Marathon International de Nice : 19.000 coureurs attendus sur la Prom’

Le Semi-Marathon International de Nice fera son retour le dimanche 19 avril pour une 34e édition annoncée comme l’une des plus fréquentées de son histoire, avec 19.000 participants attendus. Classé dans le Top 5 des plus grands semi-marathons de France, l’événement confirme son statut de rendez-vous incontournable du calendrier running, porté par des parcours réputés plats, larges et rapides, dessinés entre bord de mer et cœur de ville.

La distance reine du 21,1 km (départ 8 heures) promet une course taillée pour la performance, avec cinq meneurs d’allure pour accompagner les coureurs vers leurs objectifs. Le format 10 km (départ 12 heures), lui, reprend un tracé connu des habitués : il est annoncé strictement identique à celui de la Prom’Classic, sur un aller-retour sur la Promenade des Anglais, idéal pour viser un chrono. L’organisation mise également sur l’accessibilité avec un 5 km “pour tous” (11 heures), conçu comme une porte d’entrée vers la course sur route, et sur la dimension conviviale grâce au Relais des familles, organisé la veille, samedi 18 avril (équipe de 3 à 5 personnes, avec au minimum un enfant et un adulte, sans limite d’âge).

Au-delà du sport, l’édition 2026 met en avant une dimension solidaire : 1 euro sera appliqué sur chaque inscription au profit de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes, intégralement reversé à l’issue de l’événement. Côté expérience coureurs, l’organisation annonce un cadeau collector remis lors du retrait des dossards et une médaille collector pour chaque finisher. Dans une logique affichée d’éco-responsabilité, le tee-shirt officiel est proposé en option payante, fabriqué en Europe et disponible en quantité limitée sur commande.