Séminaire à l’IMREDD Nice : l’avenir de l’habitat humain est d’évoluer

Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de l'Anthropocène, marquée par des crises environnementales accélérées, des défis économiques croissants et des inégalités mondiales persistantes : comment repenser, améliorer et optimiser l’habitat de l’homme dans ce contexte de bouleversements ? C’est la question sur laquelle a planché la Chaire "User eXperiences for smart Life : Home & Mobility" de l’IMREDD à Nice (Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement Durable) à travers un atelier international sur le thème “The Future Human Habitat is to Evolve” qui a regroupé 19 villes du monde.

Ces recherches seront restituées lors du séminaire “Vers le meilleur des mondes” le 6 décembre de 16 heures à 18h30 à l'IMREDD - Université Côte d'Azur à Nice (9 rue Julien Lauprêtre). L’occasion de découvrir les scénarios et les indicateurs des solutions innovantes pensés, imaginés durant cet atelier international pour les quartiers “Parc Méridia” de la ville de Nice et celui de Jernbanebyen de la ville de Copenhague. Chaque époque exige sa propre forme, écrivait l'architecte du Bauhaus Hannes Meyer en 1926. Quelle sera la forme de la notre ?