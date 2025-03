Sentinel-1C, le satellite Copernicus de Thales Alenia Space dans l’espace

Thales Alenia Space, partenaire clef de la mission Copernicus

Le constructeur cannois de satellites contribue activement à 11 des 12 missions du programme Copernicus. Sentinel-1 surveille les mers et les terres émergées de jour comme de nuit et par tous les temps grâce à ses capacités radar ; Sentinel2 et Sentinel-3 acquièrent des images optiques haute résolution des sols et zones côtières ; Sentinel-4 et Sentinel5 sont dévolus aux missions de météorologie et climatologie ; et Sentinel-6 surveille les océans de la planète.

Outre la maîtrise d’œuvre des familles de satellites Sentinel-1 et -3, Thales Alenia Space a fourni le segment sol Image de Sentinel-2 et contribué à la réalisation du spectromètre imageur de Sentinel-5P et à l’altimètre radar Poseidon-4 de la mission Sentinel-6.

En 2020, Thales Alenia Space s’est vue attribuer 5 contrats dans le cadre des 6 nouvelles missions Copernicus Expansion, devenant ainsi maître d’œuvre des satellites CIMR, ROSE-L, CHIME, et responsable des charges utiles des missions CRISTAL et CO2M. Ces nouveaux satellites mesureront le dioxyde de carbone atmosphérique produit par l’activité humaine, sonderont la banquise et la neige la recouvrant, soutiendront de nouveaux services optimisés d’aide à la gestion durable de l’agriculture et de la biodiversité, observeront la température et la salinité de la surface des océans et la densité de la banquise, et soutiendront les services de surveillance des terres et la gestion des urgences.