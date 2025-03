Ce sont les sept entrepreneurs les plus positifs des Alpes-Maritimes

Quels sont les entrepreneurs les plus positifs des Alpes-Maritimes ? La CPME Sud a cherché à le savoir et à les faire connaître en organisant un Trophée. Elle a ainsi récompensé, suivant différents critères, sept entrepreneurs lors d’une finale azuréenne qui s'est déroulée récemment. Les voici : Layticia Audibert (Gandee), prix de la Solidarité ; Max Alunni (Groupe Albax Carrosserie), Prix de la Persévérance ; Frédéric et Maxime Del Giudice (Digilangues), Prix du Courage ; Arnaud Ruff (Ruff & Associés) Prix Écoresponsable ; Kevyn Kohler et Alban Grolleau (Aktisea), Prix de la Créativité ; Frédéric Bossard (Wacan et PodMedias), Prix de la Bienveillance. Marc Raiola (Interima) a reçu quant à lui le Prix spécial du jury. Des entrepreneurs positifs azuréens prêts pour la finale régionale qui se déroulera le 21 novembre. En lice, 36 entrepreneurs des 6 départements de la Région Sud.