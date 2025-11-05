“Shein n’est pas la bienvenue à Nice” réaffirme Christian Estrosi

Malgré les sanctions administratives et l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine, le géant de l'e-commerce asiatique Shein ouvre aujourd’hui mercredi à 13 heures son premier magasin physique et pérenne au monde à Paris, au 6ème étage du BHV. Un événement qui fait polémique suite à l’affaire des poupées sexuelles à caractère pédopornographique vendues sur le site de la plateforme chinoise. A Nice, Christian Estrosi, en tant que maire, a tenu de son côté à réaffirmer son refus catégorique de voir cette marque s’implanter dans la ville. “Shein n’est pas la bienvenue à Nice et ne s’y installera pas”, a-t-il souligné dans un post sur les réseaux sociaux.

L’occasion aussi pour lui de remercier Nicolas Pereira, directeur des Galeries Lafayette de Nice “qui nous a confirmé que son magasin n’accueillera pas cette plateforme qui ne respecte aucune règle”. Et de rappeler que “cette décision s’inscrit dans la continuité de celle du mois d’avril 2024, où nous avions déjà empêché l’ouverture du pop-up Shein à Nice.”