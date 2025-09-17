Shopping Promenade Riviera : Elodie Costa pilotera le grand repositionnement

Changement de pilote pour le Shopping Promenade Riviera (ex Polygone Riviera) en pleine transformation à Cagnes-sur-Mer. Depuis le 1er septembre, il est dirigé par Elodie Costa qui a succédé à Arthur Bailly. Ce dernier est devenu directeur du réseau France de la foncière Frey qui en novembre 2023 a racheté le centre commercial à ciel ouvert à Unibail-Rodamco-Westfield pour 272,3 M€. (Photo DR : l'allée centrale et la célèbre tête du guetteur de Sacha Sosno).

Diplômée en 2011 d’un master en marketing et communication à l’EDC Paris Business School, la nouvelle directrice avait rejoint Polygone en 2023, peu après son rachat par Frey, et assurait le poste de responsable marketing, communication et digital. Auparavant, elle avait démarré sa carrière dans le groupe Viparis, filiale d’Unibail-Rodamco-Westfield où elle est restée pendant près de 14 ans.

Désormais à la tête d’un des grands centres commerciaux azuréens, elle est chargée d’accélérer la grande transformation de repositionnement sur les loisirs, l’art et la culture, opération engagée en fin d’année dernière et marquée par le changement de nom en Shopping Promenade Riviera. Engagée par Arthur Bailly, cette opération est en cours. Elle a été marquée récemment par la réouverture en août de l’enseigne JD Sports (vêtements, chaussures, accessoires…) dans des locaux plus grands (770 m2) au rez-de-chaussée du bâtiment qu’occupait Botanic. Egalement à l’emplacement de l’ex-Botanic, au 1er étage, les travaux sont menés pour l’installation du futur Fort Boyard Aventures, qui s’ouvrira début 2026.

Autre grand chantier entamé : celui de SpeedPark, un complexe de loisirs indoor de 5.000m² (20 pistes de bowling, 10 billards, un laser game, une salle d'arcade, deux karaokés, une piste de karting, quizz room…) dont l’ouverture est prévue en décembre, juste avant les fêtes. Côté restauration, 10 nouveaux restaurants seront installés avec notamment une zone street food près du cinéma CGR, et la création de nouveaux espaces végétalisés conviviaux, terrasses et pergolas.

Pour le renforcement du volet art et culture, il est envisagé d’enrichir le parcours d’art permanent au sein du centre, avec l’installation de cinq nouvelles fresques d’artistes contemporains en 2025, l'ouverture de showroom et concept stores dédiés à l’art contemporain (NYSCONCEPT SHOP et l’Épicerie d’Art de Gaspard), ainsi que d'espaces d’exposition et d’ateliers. Au programme également de cette vaste mutation, le développement de quartiers thématiques (Arcade District, Flavor District, Designer Gallery…), la gestion de l’arrivée de 30 nouvelles enseignes d’ici 2026, l’amélioration de l’espace communautaire...Le tout pour un chantier global de 28 M€ qu’Elodie Costa aura à coordonner et mener à son terme.