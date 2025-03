"Shorts" de la semaine : jackpot Fort Royal, Nice grandit…

Loto du Patrimoine : 300.000 € pour le Fort Royal de Sainte-Marguerite : le jackpot pour le Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite qui empoche le maximum pour sa restauration : 300.000 €. (Photo DR).

Nice grandit : 356.603 habitants et +1,6% en un an. La démographie niçoise accélére. Selon les dernières données INSEE, la ville a gagné 5.592 personnes en 2022 (+1,6%) passant à 356.603 habitants.

Cannes : les grands enjeux d’IT & Cybersecurity Meetings 2025. L'édition 2025 (18-25 mars) met l'accent sur la sécurisation des infrastructures critiques, la protection des données sensibles, et l'adoption des nouvelles technologies pour soutenir la compétitivité des entreprises.

Nice, numéro 1 mondial des destinations les plus convoitées. Selon une étude qui prend en compte la popularité des destinations sur les réseaux sociaux et les recherches Google, Nice est classée numéro un mondial parmi les destinations les plus convoitées pour partir en vacances, devançant Londres et Paris.

Cannes : ILTM signe pour cinq années de plus au Palais des Festivals. A l'occasion de sa 22ème édition début décembre, l'ILTM (International Luxury Travel Market), a reconduit pour 5 ans son partenariat avec le Palais des Festivals de Cannes.

Environnement : Saint-Vallier-de-Thiey un modèle d’application du projet LIFE-Smart. L'exemple de Saint-Vallier-de-Thiey illustre les avancées que le projet européen LIFE-Smart rend possibles dans les petites communes en matière de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

Aéroport : easyJet ouvre Santorin et la Calabre cet été. easyJet continue de renforcer sa position de première compagnie de l'aéroport Nice Côte d'Azur (31,7% de part de marché). Elle va ouvrir en juin 2025 un Nice-Santorin en Grèce et un Nice Lamezia Terme en Calabre.