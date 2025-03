Les “Shorts” WebTimeMedias de la semaine

Nice : la patinoire Jean Bouin sera transformée en piscine. Suite à la polémique engagée la semaine dernière sur la destruction partielle ou totale du complexe sportif Jean Bouin, des précisions de Christian Estrosi : c'est une rénovation qui est envisagée tandis que la patinoire sera transformée en centre nautique. (Photo DR).

Grand Prix de Monaco : la note F1 passe de 12 à 25 M€. Monaco a dû batailler pour garder son Grand Prix cinq ans de plus. Les organisateurs monégasques de la course ont à la fois accepté l'augmentation de tarif, la note à verser à la F1 (elle passe de 12 à 25 M€ annuels) et un report des dates d'une semaine.

Premières neiges sur les stations de ski des Alpes-Maritimes. Elles sont tombées en début de semaine dans les Alpes du Sud. Un bon signe pour les stations de ski des Alpes-Maritimes qui préparent l'ouverture de la saison le 7 décembre.

Tunnel de sortie de la Voie Mathis : une seconde visite ouverte à tous samedi. Une première visite du chantier du nouveau tunnel de la sortie Ouest de la Voie Mathis, tunnel qui assure une jonction avec l’A8 a eu un tel succès qu’une seconde visite ouverte aux Niçois et Niçoises a été décidée dans la foulée.