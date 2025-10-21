SilverEco Festival à Cannes : entrez dans la société de la longévité

Bienvenue dans une société de la longévité ! C’est le message qu’adresse à près de 2.000 participants de 50 nations le SilverEco & Ageing Well International Festival 2025, qui s’est ouvert hier lundi au Palais des Festivals de Cannes et qui se termine aujourd’hui mardi 21 octobre. Ce salon se distingue cette année par sa dimension internationale et son accent sur la silver innovation, la technologie et l’inclusion intergénérationnelle.​ Pendant ces deux jours Cannes s’impose ainsi comme la capitale mondiale du bien‑vieillir et de la Silver Économie, rassemblant start-ups, collectivités, structures médico-sociales, investisseurs et décideurs publics autour de la longévité et de l’innovation sociale. (Photo DR : le Palais des festivals aux couleurs du SilverEco Festival).

Dans les grandes nouveautés de l’édition 2025 on trouvera un format élargi à six grands congrès thématiques internationaux.

Nursing Homes Summit : vers un nouveau modèle d’hébergement et d’autonomie des seniors.

vers un nouveau modèle d’hébergement et d’autonomie des seniors. Living at Home Summit : innovations pour le maintien à domicile et les services à la personne.

: innovations pour le maintien à domicile et les services à la personne. Yes We Care Summit : stratégies RH et entrepreneuriat autour des aidants.

stratégies RH et entrepreneuriat autour des aidants. Silver Citizens Summit : inclusion, citoyenneté et tourisme senior.

inclusion, citoyenneté et tourisme senior. Healthy Ageing Summit : perspectives santé alignées avec la Décennie du Vieillissement en bonne santé (OMS).

perspectives santé alignées avec la Décennie du Vieillissement en bonne santé (OMS). SilverTech & AI Summit : prospective 2030 autour de l’intelligence artificielle, la robotique et la domotique.​

D’autres nouveautés ont été apportées cette année comme la création d’un espace Ageing Well & AgeTech Expo Forum avec parcours thématiques (habitats seniors du futur, robots d’assistance, santé connectée, gérontechnologie, et mobilités inclusives).​ Un SilverEco Study Tour est aussi organisé dans la foulée du festival, du 22 au 24 octobre. Il s’agit d’un programme exclusif de visites de sites innovants dans le sud de la France, permettant aux décideurs et investisseurs d’observer des projets exemplaires sur le terrain.​

C'est aussi la 17ème édition pour la SilverNight et les SilverEco International Awards. Remis hier, les Trophées SilverEco Bien-Vieillir, récompensent des solutions concrètes en faveur de l’autonomie et de la qualité de vie des seniors. La SilverNight, soirée de gala internationale, réunit les principaux acteurs mondiaux de la Silver Économie pour la remise des prix et un cocktail de networking au Grand Auditorium du Palais des Festivals.​

Plusieurs points forts aussi pour cette édition. La présence d’un village international et de Country Hubs regroupant près de 50 pays, vient confirmer la vocation mondiale du salon.​ Un focus sur l’IA et la SilverTech est réalisé avec une présentation d’innovations numériques pour la santé cognitive, les résidences intelligentes et les services de téléassistance connectée.​ Il a été question du partenariat avec le programme européen AAL (Active and Assisted Living), mettant en avant les technologies de vieillissement actif et les coopérations entre chercheurs et entreprises.​ Le thème de l’année "Donner du sens" est quant à lui illustré par des trophées réalisés par des patients atteints d’Alzheimer, symbolisant la dimension humaine et inclusive du festival de la longévité.​