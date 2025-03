Simon Perrot remplace Jean-Louis Pelé à la tête du Groupe Nice-Matin

Un nouveau Directeur Général pour le groupe Nice-Matin. Toujours bien renseignée, la Lettre A a révélé hier ce changement à la tête du média régional : Simon Perrot, arrivé comme DG adjoint chargé des revenus en avril, succèdera le 1er juillet prochain à Jean-Louis Pelé en tant que DG du groupe de presse contrôlé par Xavier Niel à travers NJJ Holding. Un passage de relais rapide. Dans une note interne, il est expliqué que le départ de Jean-Louis Pelé, ancien patron du groupe l’Equipe qui avait pris ses fonctions en 2021 à Nice-Matin, relève d’une décision personnelle. Mais il est noté aussi que ce départ intervient “à la fin d'un cycle de réorganisation, d'optimisation et de choix stratégiques pour développer le potentiel du groupe”. (Photo DR : Simon Perrot).

Jean-Louis Pelé était connu comme un spécialiste des ressources humaines. Simon Perrot, 44 ans, présente un profil orienté sur le commercial. Sa carrière a commencé en agence média chez OMD, successivement Directeur de clientèle puis directeur commercial. Il a ensuite rejoint Meltygroup, puis Lokala (Ex S4M) où il a occupé le poste de country manager en charge des revenus et de la stratégie commerciale. Depuis 2018, il occupait le poste de Directeur Général de l’Agence de com du groupe Dépêche du Midi, structure hybride de 200 personnes regroupant les métiers de régie publicitaire et d'agence de communication.

Son arrivée en avril à Nice-Matin avait été saluée par Jean-Louis Pelé, comme une étape importante pour le groupe. “Sa vision stratégique, combinée à son expertise dans le secteur des médias, sera déterminante pour accélérer notre transformation et continuer à proposer des contenus de qualité à nos communautés" avait noté le DG. Ce dernier avait alors rappelé que "le groupe média Nice-Matin est engagé dans une démarche d’innovation constante et de recherche d’excellence, visant à répondre au mieux aux attentes de ses lecteurs et partenaires. L’expérience et le dynamisme de Simon Perrot contribueront sans aucun doute à la réalisation de ces objectifs ambitieux."