SiPearl annonce Rhea1, un microprocesseur impressionnant

Impressionnante la première génération de microprocesseurs européens haute performance et basse consommation que vient d’annoncer SiPearl. La scale-up implantée à Sophia Antipolis en a dévoilé les caractéristiques lors du salon ISC à Hambourg. Doté de 80 cœurs arm® Neoverse V1, chaque cœur étant équipé de deux extensions vectorielles de 256 bits, le Rhea1 inclut également quatre piles de mémoire à large bande passante HBM et quatre interfaces DDR5.

Conçu pour exceller dans les applications de calcul haute performance et d'inférence d'intelligence artificielle, Rhea1 promet une efficacité énergétique optimale et offre une large prise en charge de langages de programmation et frameworks d'IA. Les premiers échantillons seront disponibles en 2025, permettant à SiPearl de remplir sa mission : jouer un rôle clé dans le marché européen des microprocesseurs hautes performances et de l'intelligence artificielle.