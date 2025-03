SiPearl prépare sa croissance à Sophia Antipolis en s’installant à Ecoryzon

SiPearl, la startup qui développe des microprocesseurs de nouvelle génération pour les supercalculateurs de l’Europe, continue à se développer après sa levée de fonds hors norme de 90 M€ réalisée en avril dernier 2023. Un développement qui passe par Sophia Antipolis. La société était déjà présente dans la technopole depuis quelques années avec une quinzaine d’ingénieurs basés aux Aqueducs. Une présence qu’elle compte bien renforcer à travers un déménagement pour des locaux plus grands. (Photo DR : vue aérienne de l'ex-Navigator, devenu Ecoryzon).

SiPearl vient ainsi de signer un bail pour une implantation sur Ecoryzon, l’ex-Navigator, programme entièrement réhabilité par le Groupe Courtin. L’entreprise dont le siège est à Maisons-Laffitte s’installe ainsi sur plus de 600m² du dernier étage du bâtiment B et 170m² de terrasse privative. Pilotée par Philippe Notton, CEO et fondateur, elle a renforcé sa gouvernance suite à sa levée de fonds réalisée notamment avec Arm pour commercialiser Reah, son processeur européen dédié au calcul haute performance. Dernier recrutement de poids : celui de Christophe Ménard comme Chief Commercial Officer. Après avoir occupé des postes de direction commerciale au sein des leaders mondiaux de l’informatique Dell Technologies et Hewlett Packard Enterprise (HPE), il a rejoint SiPearl le 6 mai dernier.

Ce que cherche SiPearl à Sophia ? Comme le note Marie-Anne Garigue, responsable de la communication, la société est présente sur plusieurs sites sans chercher à les spécialiser particulièrement. L’idée est de se rapprocher le plus possible des viviers de talents. SiPearl a cherché ainsi à s’implanter dans les principaux bassins de compétences en technologies semi-conducteurs et calcul haute performance d’Europe. Elle dispose de 4 implantations en France (Maisons-Laffitte, Grenoble, Massy et Sophia Antipolis) et de deux autres en Allemagne (Duisbourg) et en Espagne (Barcelone). Outre à Sophia, elle a également déménagé pour des locaux plus grands à Maisons-Laffitte, à Grenoble et à Massy pour préparer les recrutements.