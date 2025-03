SiPearl restructure sa gouvernance après sa levée de 90 M€

La création d’un Conseil d’administration et un nouveau président pour SiPearl et les ambitions européennes de souveraineté dans le calcul haute performance. Implantée à Sophia Antipolis, la société qui construit le premier microprocesseur basse consommation au monde dédié au calcul haute performance conçu pour fonctionner avec tout type d’accélérateur tiers (GPU, intelligence artificielle, quantique), a annoncé la nomination de Ian Jenks en tant que Président du Conseil d’administration. Actuellement Président du Conseil d’administration et CEO de la société SmartKem, Inc. cotée aux États-Unis, Ian Jenks a plus de 30 ans d'expérience au sein de conseils d'administration de sociétés technologiques.(Photo DR : Ian Jenks).

Consécutivement au closing initial de sa Série A, pour un montant de 90 M€, SiPearl a scindé sa structure de gouvernance en créant un Conseil d'administration en plus de son Comité exécutif dirigé par Philippe Notton, CEO et fondateur. Reflétant le nouvel actionnariat, le Conseil d'administration est composé de 8 membres. Outre Ian Jenks, administrateur indépendant, il comprend :

Nicolas Berdou, représentant de French Tech Souveraineté,

Jean-Michel Deligny, Conseiller du CEO de SiPearl,

Emmanuel Le Roux, représentant d’Eviden, la branche d’activité du groupe Atos leader dans l’informatique avancée,

représentant d’Eviden, la branche d’activité du groupe Atos leader dans l’informatique avancée, Wayne Liang , Cofondateur-ancien Président et CEO de MStar Semiconductor, administrateur indépendant,

, Cofondateur-ancien Président et CEO de MStar Semiconductor, administrateur indépendant, Philippe Notton.

Le Conseil d’administration de SiPearl est également composé de :