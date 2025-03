Six entreprises distinguées par les “Trophées de l’éco” Nice matin

Quelles sont les entreprises azuréennes grandes, petites, moyennes, startups, qui ont marqué l’année ? Une réponse avec les “Trophées de l’éco” de Nice-Matin. En partenariat cette année avec la French Tech Côte d’Azur, ils ont été décernés mardi soir dans le cadre théâtral de l’Opéra de Nice en présence de quatre cents leaders de l’économie départementale. Six trophées ont été remis. (Photo WTM : la remise du prix à Alan Ferbach de Videtics, remise assorti de la projection d'une courte vidéo sur grand écran).

Startup de l’année : Videtics avec Alan Ferbach, co-fondateur et CEO. Spécialiste de l’analyse vidéo par deep learning, la startup sophipolitaine a notamment contribué à la sécurisation des derniers JO de Paris. Green/RSE : Aktisea avec Alban Grolleau et Kevyn Kohler. Ce cabinet est spécialisé dans l'animation des politiques handicap des entreprises et dans l'externalisation de leurs visites médicales. En tant qu'Entreprise Adaptée, il compte plus de 55% de travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs, Made in Côte d’Azur : Marius Auda avec Mireille et Bernard Auda. Installée à Gattières cette entreprise familiale de maraîchage s’est spécialisée dans les jeunes pousses qu’elle fournit notamment aux restaurants gastronomiques de la Côte. Dans un secteur agricole actuellement à la peine, elle est en pleine extension. International : Virbac avec Habib Ramdani, directeur général. Sixième laboratoire mondial de pharmacie animale, Virbac a montré qu’un ancrage local fort était compatible avec un développement international très poussé. La société qui continue son extension sur Carros a des centres de R&D sur les 5 continents, des sites de production dans 11 pays, 35 filiales dans le monde et distribue ses solutions de santé animale dans plus de 100 pays. Entrepreneur de l’année : Franck Cannata de Transcan. Fondateur et dirigeant de Transcan (Carros), président de la Fédération des transporteurs routiers (FNTR) 06, il a cherché à adapter les métiers du transport au monde moderne en apportant des réponses aux transitions en cours avec, pour l’exemple, sa filiale Eco-City pour la livraison du dernier kilomètre, et en mutualisant la livraison client. Meilleur pitch : Jean-Michel Felderhoff de Fair Vision qui magnifie l’art de regarder le sport par l’Intelligence Artificielle

La soirée a également été marquée par une intervention de Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole, qui a valorisé le rôle des entrepreneurs et dirigeants d’entreprise. Le jury était présent sur la scène de l’Opéra : Denis Carreaux de Nice matin, Emilie Souilmi de la BPI, Ghislaine Ellena de France Travail, Elodie Bondi de Qualisteo et Betty Seroussi de Travel Planet (toutes deux co-présidentes de la French Tech Côte d’Azur), Jean-Pierre Savarino, Président de la CCINCA, François-Xavier Druart de la CECAZ. A la manoeuvre aussi Christian Huault, rédacteur en chef de Nice-Matin, et animateur de cette remise de prix avec Karine Wenger et Agnès Farrugia…Et puis, une petite séquence émotion pour la dernière animation de ces Trophées par Christian Huault, qui quitte le quotidien régional et dont la carrière a été chaleureusement saluée par Simon Perrot, directeur général de Nice-Matin.