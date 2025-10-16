Six nouveaux cinéastes pour la 50e Résidence du Festival de Cannes

Six jeunes cinéastes du monde entier ont rejoint la 50ème Résidence du Festival de Cannes : Alica Bednáriková (réalisatrice slovaque), Federico Luis (réalisateur argentin), Maksym Nakonechnyi (producteur et réalisateur ukrainien), Laís Santos Araújo (réalisatrice, scénariste et productrice brésilienne), Baran Sarmad (réalisatrice et productrice iranienne) et Dian Weys (réalisateur sud-africain). Du 1ᵉʳ octobre 2025 au 15 février 2026, ils séjourneront à Paris et bénéficieront d’un accompagnement dans l’écriture de leur premier ou deuxième long métrage de fiction.

Créée en 2000, La Résidence du Festival de Cannes soutient des cinéastes du monde entier dans le développement de leurs projets. Cette 50ᵉ session, notent les organisateurs du Festival, s’inscrit dans la continuité des précédentes : accompagner l’émergence de nouvelles voix du cinéma international tout en favorisant la diversité des regards.