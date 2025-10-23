Skål Côte d’Azur : restaurants et RSE au menu d’une soirée networking

“Comment attirer et satisfaire la clientèle restaurant face aux tendances économiques et RSE actuelles ? C’était le thème retenu par Skål Côte d’Azur pour une table ronde, suivie d’un dîner networking réussi à La Vague de Saint-Paul (Saint-Paul-de-Vence) qui a​ réuni une cinquantaine de décideurs du tourisme et de la restauration accueillis par Guillaume Puig, directeur général de l’hôtel, et Vanessa Melis, directrice commerciale. Animés par Nathalie Zafra (Qualium Digital) et Nathalie Tournoux (Made In Performance), les débats ont permis de livrer un panorama concret des attentes clients, des modèles durables et des leviers de performance opérationnelle. (Photo DR : les intervenants, le chef et les responsables du Skål Côte d’Azur).

Différents angles ont été abordés par les intervenants. Emmanuel Taillandier (vice-président CDRE, ex-Monte-Carlo Beach) a rappelé l’urgence d’un pilotage qualité-coûts responsable ; Akhara Chay, chef de La Vague de Saint-Paul, a détaillé ses engagements cuisine-durable et circuits courts ; Frédéric Guignard (Zenchef) a montré comment le digital fluidifie parcours et fidélisation ; Denis Thomas (Detec’table) a partagé des pratiques d’approvisionnement responsable. Dans un contexte de marché sous tension (hyper-concurrence, exigences de formation, pression sur les marges), les intervenants ont en revanche convergé : la RSE n’est plus un “nice to have”, c’est un avantage compétitif. Il sécurise l’expérience client et les équipes.

La soirée a également valorisé l’écosystème Skål : tour d’horizon des actualités membres (présentation de l’établissement par Vanessa Melis ; création de la filière Tourisme à l’IPAG par Carine De Reymaeker ; offre de Luxury House Management par Christophe Coehlo). Un moment fort aussi de l'association avec la présidente Bérangère Authieu : l’intronisation de Laurence Rubio (Meraki), Gabriel Diop (Hôtel Napoléon, Menton) et Daniela Rousseva (La Villa Genesis, Menton), signe de l’attractivité du club auprès des professionnels du territoire.

Originalité aussi saluée par tous : un dîner networking “tournant”. Orchestré par le chef Akhara Chay, avec un changement de table et un mixage des convives pour chaque plat, il a favorisé les rencontres et concrétisé la devise du réseau : “Doing Business Among Friends”. L’occasion pour Skål Côte d’Azur, entre réseautage, inspiration business et gastronomie, de confirmer son rôle de plateforme d’échanges au service d’un tourisme azuréen plus responsable, compétitif et collaboratif.