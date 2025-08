SKEMA, 4ème meilleure école mondiale en finance selon le Financial Times

SKEMA Business School au top mondial dans le domaine de la finance. Le classement mondial 2023 que le Financial Times a publié aujourd’hui classe SKEMA comme la 4e meilleure école mondiale en finance. Son programme MSc Financial Markets & Investments enseigné sur le campus Grand Paris, ainsi qu’à Sophia Antipolis et à Raleigh (Etats-Unis) est placé 4 ème rang mondial parmi les 55 écoles et universités internationales sélectionnées par le FT. L'école se retrouve derrière ESCP, HEC et l'ESSEC Business School, un trio de tête français et devant Tsinghua University School of Economics and Management (Chine) et London Business School (Grande-Bretagne). Dans le top 10 figure aussi l’EDHEC dont l'un des campus est à Nice (9ème). (Photo DR : le campus SKEMA de Sophia Antipolis).

Classée lors des 5 dernières années dans le Top 5 des meilleures écoles mondiales en finance, SKEMA est cette année la première au monde sur le critère “International Course Experience” qui mesure la qualité de l’expérience internationale académique et professionnelle proposée aux étudiants. D'autre part, cette excellente 4 ème place au classement général s’appuie principalement sur une progression de salaire significative des diplômés et leur rapidité d’insertion professionnelle.

Sur ces deux critères SKEMA dépasse de plus de 10 points la moyenne mondiale souligne l'école. Enfin, avec un taux d’adhésion de 87%, les diplômés du programme témoignent, au travers de l’indicateur “Aims Achieved”, de leur satisfaction quant à la promesse délivrée en termes de qualité du programme et d’insertion professionnelle.